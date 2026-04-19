Geht es um die Wahl des Fahrrades und der Ausrüstung, so ist zuallererst der Verwendungszweck zu klären. In diesem spezifischen Fall geht es um das Radreisen, das sowohl Entspannung als auch hohen Erlebniswert verspricht. Andreas Hanny aus Eppan ist ein passionierter Genussradreisender, etwa drei mehrtägige Touren im Jahr sollen es schon sein. <BR \/><BR \/>Mal geht es von Eppan aus ins Trentino, mal nach Venedig oder bis nach Kroatien, auch Nordtirol, Bayern oder das Allgäu fehlen in der Auflistung nicht. In aller Regel wird er von drei bis vier männlichen Gleichgesinnten oder von seiner Lebensgefährtin Petra begleitet. <BR \/><BR \/>„Normalerweise sind wir auf diese Weise drei bis fünf Tage unterwegs, wollen viel erleben und eine gute Zeit miteinander verbringen“, umreißt er die Grundidee. Vom Wechselgewand bis hin zum Zelt wird alles in Radtaschen verpackt. Bei längeren Anreisen – etwa in die Toskana – dient der Zug als Transportmittel, auf das Auto wird konsequent verzichtet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302912_image" \/><\/div>\r\nJe nach Routenplan kann eine Tagesetappe schon mal 100 Kilometer umfassen. Gute Planung und die passende Ausrüstung sind unumgänglich, um solche Unterfangen auch genießen zu können und für etwaige Zwischenfälle gut gewappnet zu sein. Zunächst einmal schwört Andreas Hanny auf schlauchlose Reifen, im Jargon als Tubeless bekannt. Der niedrige Luftdruck sorge für besseren Komfort, zudem sei man besser vor Pannen geschützt. <BR \/><BR \/>„Mithilfe einer speziellen Dichtmilch verschließen sich kleine Löcher im Mantel während der Fahrt von selbst“, skizziert er die erprobte Technologie. Für Komfort sorge zudem der stoßabsorbierende Karbon-Rahmen und der an das Gesäß perfekt angepasste Sattel, ergänzt der Eppaner Rad-Aficionado. <BR \/><BR \/><b>Sicherheit hat Priorität<\/b><BR \/><BR \/>Wer so wie Andreas viel mit dem Rad unterwegs ist, tut gut daran, sich gezielt mit der Sicherheit auseinanderzusetzen. Unverzichtbar sind hierfür etwa Helm, Vorderlicht, Rücklicht, Glocke und natürlich einwandfreie Bremsen sowie Schaltwerk. Auf seinem Gravel-Bike hat Andreas auch einen kleinen Rückspiegel montiert, während das Rücklicht mit einer Radarfunktion dotiert ist. <BR \/><BR \/>„Auf diese Weise kann ich auf dem Fahrradcomputer beobachten, ob und wie schnell sich von hinten ein Fahrzeug nähert“, erklärt er und unterstreicht, wie sehr dieses Utensil vor allem auf Bergstraßen den Stress reduziere. Als Radfahrer müsse man zwangsläufig auf drängelnde oder unvorsichtige Autofahrer immer gefasst sein. In puncto Brillen seien photochromatische Radbrillen empfehlenswert, diese passen sich automatisch an das Tageslicht oder plötzliche Dunkelheit in Tunnels an. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302915_image" \/><\/div>\r\nWas die Sicherheit gegen notorische Langfinger betrifft, hat Andreas auch so einige Tipps auf Lager: „Man muss immer ein wachsames Auge auf das eigene Rad haben und es natürlich mit einem guten Fahrradschloss sichern. Ich führe auch ein GPS mit autonomer Batterie mit, was ich bei Bedarf via Handy scharfstelle und unterm Strich mit 30 Euro im Jahr zu Buche schlägt.“<BR \/><BR \/><b>Gut gepackt ist halb am Ziel<\/b><BR \/><BR \/>Das Packsystem ist eine kleine Wissenschaft für sich. Man staunt, was sich auf einem Rad alles problemlos verstauen lässt: Outfit zum Wechseln bzw. Regenmantel, Zelt, Isomatte, Pflege- und Toilettenartikel, technische Geräte, Snacks, Wasser sowie allerlei Werkzeug mitsamt Handpumpe, Powerbank und CO2-Kartuschen. „Hat alles locker platz und wiegt bei vollständiger Beladung etwa zehn bis elf Kilo“, versichert Andreas, während er die verschiedenen Taschen und Vorrichtungen zeigt. Allerdings brauche es gar nicht viele Dinge, um für eine Woche gut gerüstet zu sein. <BR \/><BR \/>Als Navigationssystem bevorzugt er den Radcomputer, weil er sich als stabil und wetterfest erweist, während man beim Handy immerzu die Akkuladung im Auge haben müsse. Preiswerte Varianten gebe es sowohl beim Gepäcksystem wie auch bei Radcomputern, befindet der ambitionierte Genussradfahrer. Heuer ist übrigens eine Tour in der Toskana und eine in den Friulaner-Dolomiten geplant, dort führt der Alpe-Adria-Radweg bis nach Grado. Wie heißt es so schön: Wer eine Reise tut, hat so einiges zu erzählen. Und wer eine Radreise tut, wohl noch so einiges mehr.