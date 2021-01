Gernot Niederfriniger: Ein Leben für die Volksmusik

Der Vinschger Gernot Niederfriniger ist nicht nur ein beeindruckendes Musiktalent, das 10 Instrumente spielt. Der Familienvater ist auch einer der engagiertesten Hüter der echten Volksmusik und des Gesangs in unserem Land.Im heutigen „Dolomiten-Magazin“ wird der aus Eyrs gebürtige, 46-jährige Obmann des Südtiroler Volksmusikkreises in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele interessante Beiträge. In der Reportage geht es um die Buchausstellung „Bücherwelten im Waltherhaus“ in Bozen vom 16. Jänner bis zum 10. Februar, organisiert vom Südtiroler Kulturinstitut, der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann und vielen Mitveranstaltern. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist der Kanadier Ryan Gosling. Der 40-jährige Familienvater und Ehemann von Eva Mendes brilliert am Sonntag, 17. Jänner, in der Rolle von Astronaut Neil Armstrong in dessen Biografie und Erzählung seiner Mondlandung „Aufbruch zum Mond“ (SRF 2).Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds