Gestohlenes Heinz-Erhardt-Denkmal wieder aufgetaucht

Das vor rund drei Wochen in Göttingen gestohlene Denkmal des Schauspielers und Komikers Heinz Erhardt (1909-1979) ist wieder aufgetaucht. Das 2 Meter hohe und rund 20 Kilogramm schwere Denkmal sei in der Göttinger Innenstadt an einen Baum gelehnt gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.