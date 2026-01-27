Das Abkommen war bereits im September von Italiens Innenminister Matteo Piantedosi während eines offiziellen Besuchs in Doha unterzeichnet worden.<h3>\r\nHochmoderner Fuhrpark<\/h3>Die Polizei von Doha ist international für ihren hochmodernen Fuhrpark bekannt, der speziell auf die klimatischen und geografischen Bedingungen des Wüstenstaates zugeschnitten ist. Im täglichen Einsatz werden hauptsächlich robuste Geländewagen wie der Toyota Land Cruiser und der Nissan Patrol genutzt, da diese Modelle sowohl auf den modernen Highways als auch im sandigen Terrain der Wüste maximale Zuverlässigkeit bieten. <BR \/><BR \/>Ein besonderes Merkmal der katarischen Sicherheitskräfte ist dabei der gezielte Einsatz von Fahrzeugen, die optisch herkömmlichen Luxus-SUVs gleichen, jedoch technisch umfassend hochgerüstet wurden. So nutzen Spezialeinheiten wie die Lekhwiya häufig unmarkierte Fahrzeuge in neutralen Farben wie Schwarz, Weiß oder Dunkelgrau, bei denen die Sondersignalanlagen diskret im Kühlergrill oder hinter der Verglasung verbaut sind. <BR \/><BR \/>Viele dieser im Regierungsviertel oder bei Eskorten eingesetzten Geländewagen verfügen zudem über eine diskrete Panzerung, die die Insassen vor ballistischen Angriffen schützt, ohne das äußere Erscheinungsbild des Wagens wesentlich zu verändern. Da die Karosserie weitestgehend seriennah bleibt, werden im Hintergrund Fahrwerk und Bremsen massiv verstärkt, um sowohl das hohe Gewicht der Panzerung als auch die extremen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen sicher zu bewältigen.<h3>\r\nIm Konvoi durch Mailand<\/h3>Nach der Landung am Flughafen Malpensa setzten sich neun dieser hochspezialisierten Geländefahrzeuge in Bewegung. Die Kolonne teilte sich in zwei Konvois auf, die auf unterschiedlichen Routen durch die Stadt fuhren und dabei die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten auf sich zogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266951_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Fahrzeuge machten Halt an mehreren Wahrzeichen Mailands sowie an strategisch wichtigen Orten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, darunter der Mailänder Dom und der Arco della Pace, das Castello Sforzesco, sowie das Meazza-Stadion (San Siro), in dem am 6. Februar die Eröffnungsfeier stattfinden wird.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266954_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 2. Februar wird in Mailand zudem die 145. Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eröffnet. Zu den IOC-Mitgliedern zählt auch der katarische Prinz Joaan bin Hamad Al-Thani.