Mit etwas Kreativität lassen sich nahezu alle Zutaten neu kombinieren und weiterverwenden, wissen die Bäuerinnen. <BR \/><BR \/> Österreichs Bäuerinnen geben traditionell nach den Feiertagen Inspirationen, wie sich übrig gebliebene Lebensmittel in neue Speisen verwandeln lassen. „Gerade an den Feiertagen bleiben meist mehr Reste übrig, als uns lieb ist. Bevor genießbare Lebensmittel jedoch im Abfall landen, wäre es gut, sie in neue Speisen zu verwandeln“, betont Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. <BR \/><BR \/><b>Vielfältige Resteküche<\/b><BR \/><BR \/>Wie vielfältig und schmackhaft eine solche Resteküche sein kann, beweisen die vielen Ideen der österreichischen Bäuerinnen. Mit etwas Kreativität lassen sich nahezu alle Zutaten neu kombinieren und weiterverwenden – ganz nach dem Motto: Beim Kochen kreativ sein, beim Backen präzise arbeiten. „So entstehen aus Festtagsresten im Handumdrehen neue, wunderbare Gerichte, die Lebensmitteln den Wert zurückgeben, den sie verdienen“, weiß die Bäuerin. <BR \/><BR \/><b>Ein „zweites Leben“ für Bratenreste, übriges Gemüse und sogar für Süßes<\/b><BR \/><BR \/>So eignen sich Bratenreste hervorragend für Knödelfüllungen, pikante Fleischstrudel und -krapfen oder sonstige würzige Hausmannskost. Auch klassische Speisen lassen sich wunderbar aus verschiedenen Resten neu kreieren. Rindfleisch verwandelt sich im Handumdrehen in Rindfleischsalat, saures Rindfleisch oder eine aromatische Sulz. <BR \/><BR \/>Ebenso vielseitig ist übrig gebliebenes Gemüse: Es kann zu Strudeln, Laibchen, Aufläufen oder Omeletten mit Gemüsefülle weiterverarbeitet werden. Selbst Süßes bekommt ein zweites Leben: Weihnachtskekse und Lebkuchen werden mit der richtigen Anleitung einfach zu Halbgefrorenem, Aufläufen oder anderen raffinierten Desserts veredelt.<BR \/><BR \/>Wer Inspiration sucht, findet in der Infothek der Webseite www.esserwissen.at oder unter www.regionale-rezepte.at zahlreiche Rezeptideen, etwa für Fleischstrudel, Brotsuppe oder Rindfleischaufstrich.