Gigi Hadid zeigt ihre Babykugel

Schon zu Beginn des Jahres, vor der eigentlichen Verkündung Hadids, kursierten in den Medien Gerüchte über eine vermutete Schwangerschaft. Im Mai wurde dann bekannt, dass das Model und Sänger Zayn Malik ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nach vielen Spekulationen machte die 25-Jährige die Neuigkeit bei der US-Talkshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ offiziell. Bilder aus der Schwangerschaft gab es bisher jedoch noch keine.Jetzt veröffentlichte die werdende Mama erste Bilder ihres kugelrunden Babybauchs auf sozialen Medien. Das Kind soll noch in diesem Jahr zur Welt kommen.Gigi Hadid führt bereits seit 5 Jahren eine On-Off-Beziehung mit dem britischen Sänger Malik. Der Musiker war bis 2015 Teil der britischen Boyband One Direction, anschließend startete er eine Solokarriere. Sie ist außerdem die Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Foster und gehört gemeinsam mit ihrer Schwester Bella Hadid zu den gefragtesten Nachwuchsmodels.

stol