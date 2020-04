Goasslschnölln gegen Corona

Die Gruppe „ Mir Flonderer Goasselschnöller “ hat sich am kollektiven Goasslschnöllen am Samstag um 18 Uhr beteiligt.Präsident Egon Hofer hat STOL einige Eindrücke zukommen lassen.Aber nicht nur im Eisacktal, auch in anderen Landesteilen, darunter etwa im Vinschgau, haben die Goaßlschnöller ihre Goaßl aus dem Winterschlaf geholt, zum Beispiel jene aus Prad.

liz