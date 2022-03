Golfen ist angesagt wie noch nie

Einen immer größeren Stellenwert gewinnt der gesundheitliche Aspekt des Golfsports – speziell was die Senioren betrifft. Knapp 2 Drittel aller Golferinnen und Golfer sind Senioren, und für diese Zielgruppe ist der Fußweg einer 18-Loch-Golfrunde von etwa 9 Kilometern mitsamt der Konzentration auf die einzelnen Schläge, aus medizinischer Sicht, in jedem Fall positiv.Das bezeugen auch zahlreiche medizinische Studien und Untersuchungen, wie z. B. von der Sporthochschule Köln. Auch bei unseren Nachbarn im Norden sowie im Süden ist das Golfen angesagt wie noch nie.Lesen Sie darüber und noch einiges mehr in der aktuellen Radius-SPORT-Ausgabe „Golf in Südtirol“, die heute dem Tagblatt „Dolomiten“ beiliegt.