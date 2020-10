Gottschalk und seine Tränen am Ortler

Extrembergsteiger Reinhold Messner hat viel gesehen: das Gipfelkreuz am Everest, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Wanderhosen, den Südpol, den Yeti. Und – bei einer Bergtour am Ortler – Tränen von Show-Titan Thomas Gottschalk.