Greta Pinggera: Zwischen Podiumsplätzen und Pralinen

Die Weltcupsaison der Naturbahnrodlerin Greta Pinggera ist beendet, nun wendet sie sich wieder vermehrt ihrem angepeilten Beruf als Konditorin im elterlichen Betrieb in Laas zu. Und schmiedet zugleich Zukunftspläne.Im heutigen „Dolomiten-Magazin“ wird die 26-jährige naturliebende Vinschgerin in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um Kinder und ihre Liebe für Bücher. Kinder leiden unter den Corona-bedingten Einschränkungen noch mehr als Erwachsene. Sie sehnen sich nach Abenteuer und Abwechslung. Bücher sind ein spannender und sinnvoller Zeitvertreib. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Colin Farrell. Der Ire glänzt am Sonntag, 14. März, im Bürgerkriegs-Drama „Die Verführten“ (Arte) in der Rolle eine verletzten Nordstaaten-Offiziers, um den die Lehrerinnen und Schülerinnen eines Mädcheninternats buhlen.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds