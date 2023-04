Foto: © ANSA / TELENEWS

„Es ist eine wirklich große Ehre, dass mein Name auf dem Flugzeug von ,ITA Airways' steht. Ich bin überglücklich und gerührt“, so Kostner gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.„Wenn wir die Spur sehen, die das Flugzeug am Himmel hinterlässt, wird sie so aussehen wie die Spur, die ich mit den Schlittschuhkufen auf dem Eis hinterlasse. Und ich hoffe, dass es viele Menschen auf der ganzen Welt dazu bringen wird, ihre Träume zu verwirklichen, sowohl in der Arbeit als auch im Urlaub“, so Kostner.Konkret wird der „Airbus A320neo“ der Fluggesellschaft ITA nach Kostner benannt.