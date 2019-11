Günther Jauch ist „Gastronom des Jahres“

„Er ließ ein Stück Kulturgut aufwendig renovieren, öffnet es für ein genussfreudiges Publikum und schenkt Potsdam in Zusammenarbeit mit Tim Raue ein Vorzeigerestaurant mit weltläufigem Flair“, urteilten die Tester. Auf der Speisekarte stehen unter anderem „Entenleberterrine

Sanssouci“, Rindertatarstulle mit Sauerampfer



und Saiblingskaviar oder „Königsberger Klopse“.Jauch, der selbst in Potsdam lebt, hatte die Villa gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor gut drei Jahren gekauft und sie denkmalgerecht sanieren lassen. Das im Jahr 1914 errichtete Gebäude am Heiligen See ist nach dem Schriftsteller Bernhard Kellermann („Der Tunnel“) benannt. Zu DDR-Zeiten wurde es vom DDR-Kulturbund genutzt – als öffentlicher Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern. Nach der Wende wurde in der Villa einige Jahre lang ein beliebtes Restaurant mit italienischer Küche betrieben.Für die Deutschland-Ausgabe des „Gault&Millau“, die am Dienstag erscheint, haben die 32 Kritiker mehr als 1000 Restaurants getestet. Die wichtigste Auszeichnung „Koch des Jahres“ bekam der Münchner Küchenchef Tohru Nakamura.

dpa