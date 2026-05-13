Die Wettkämpfe werden auf der 8-Bahnen-Anlage in der Sportzone Pfarrhof ausgetragen. Pro Spielerin und Spieler stehen 100 Wurf auf dem Programm, gespielt wird in zwei Durchgängen zu je 50 Wurf kombiniert, mit Bahnwechsel nach dem ersten Durchgang. Teilnahmeberechtigt sind die Mitgliedsverbände der EBFU; für jedes Land sind Paare in den drei Disziplinen vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Für Südtirol ist die Heim-EM ein besonderer sportlicher Höhepunkt. Bereits am Samstag, 23. Mai, startet nach der Eröffnungsfeier um 15 Uhr der Frauenbewerb. Die ersten Spiele beginnen laut Startplan um 16 Uhr; Südtirol ist dabei gleich im ersten Durchgang vertreten. Weitere Südtiroler Einsätze folgen im Laufe des Nachmittags.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Am Sonntag, 24. Mai, steht ab 10 Uhr der Mixed-Bewerb auf dem Programm. Auch hier gehen mehrere Südtiroler Paare an den Start. Den Abschluss bildet am Montag, 25. Mai, der Männerbewerb, der um 9 Uhr beginnt. Die Südtiroler Männer greifen laut Startplan unter anderem um 9.55 Uhr und 11.45 Uhr ins Geschehen ein. Die Siegerehrung ist am Montag um 14 Uhr vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Neben Südtirol nehmen unter anderem Mannschaften aus Bayern, Baden, Südbaden, Kärnten, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Bukowina und Siebenbürgen teil. Damit wird Bozen für drei Tage zur Bühne eines internationalen Breitensportereignisses, bei dem sportlicher Ehrgeiz, Begegnung und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Organisatoren wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern sowie den Delegationen eine gute Anreise, einen angenehmen Aufenthalt in Südtirol und natürlich: Gut Holz!