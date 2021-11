Gut vorgesorgt: So machen Sie Ihren Garten winterfest

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und kälter: Der Winter klopft an die Tür. Die Natur schaltet einen Gang zurück. Es ist Zeit, den Garten winterfest zu machen.Ob an Bäumen, Sträuchern oder Stauden: Entfernen Sie kranke, alte oder abgestorbene Äste. Das gibt den Pflanzen im Frühjahr mehr Kraft zum Austreiben. Das empfiehlt sich vor dem ersten Frost, da bei vielen Pflanzen die Wundverheilung im Winter nicht funktioniert und Schnittwunden zur Eintrittspforte für Schädlinge werden.Auch altes Obst sollten Sie von den Bäumen entfernen, um Schimmel im Frühling vorzubeugen.Dahlien und Begonien blühen bis in den Spätsommer hinein, ihre Blumenknollen sind jedoch nicht winterhart. Um dieselben Knollen im nächsten Jahr wieder verwenden zu können, werden die Stängel der Pflanzen kurz geschnitten, um die Knollen mit einem Spaten auszugraben. Die Wurzeln lagern Sie am besten in einer mit Sand gefüllten Kiste an einem trockenen und kühlen Ort.Manche Pflanzen brauchen eine Frostperiode, um im Frühjahr auszutreiben und eine reichliche Blüte zu tragen. Daher müssen Knollen von frühblühenden Pflanzen wie Krokussen, Tulpen, Narzissen und Hyazinthen bereits vor dem ersten Frost gepflanzt werden: am besten doppelt so tief, wie die Zwiebeln groß sind. So vermeiden Sie Frostschäden.Den ganzen Sommer über zieren sie Balkon, Terrasse und Garten: Kübelpflanzen brauchen zum Teil einen Winterschutz für den Wurzelballen – selbst, wenn sie winterhart sind. Umwickeln Sie die Kronen mit einem Vlies oder packen Sie die gesamte Pflanze in einen Jutesack. Das hält die Pflanze warm.Noch besser ist, wenn man die Töpfe mit Leinengewebe oder Kokosmatten einpackt. Denken Sie auch an die Kälte von unten: Styroporplatten eignen sich gut als Winterunterlage. Nicht winterharte Pflanzen in Töpfen bringt man am besten in ein Winterquartier.Auch der Rasen will winterfit gemacht sein: Damit er im Frühjahr wieder in saftigem Grün erstrahlt und gut wächst, muss vor Wintereinbruch richtig vorgesorgt werden. Experten empfehlen, ihn noch ein letztes Mal zu mähen, und zwar auf eine Höhe von etwa 6 Zentimetern. Anschließend sollten Sie Kalk in Pulverform verstreuen. Dies liefert zum einen wichtige Nährstoffe und beugt zudem einer zukünftigen Vermoosung des Rasens vor.Abgefallenes Laub sollten Sie einsammeln, denn die Fläche braucht auch im Winter Licht und Luft, damit keine braunen Kahlstellen auftreten.

