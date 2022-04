„Habe mich immer auf eine eigene Familie und auch auf Kinder gefreut“ „Habe mich immer auf eine eigene Familie und auch auf Kinder gefreut“

Er gehört zu den großen Persönlichkeiten des Deutschen Ordens, seine Forschungen zu Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie sind international anerkannt: Die Rede ist von Pater Ewald Volgger (60), der vor 35 Jahren zum Priester geweiht wurde und an der renommierten Katholischen Privatuniversität in Linz in Oberösterreich lehrt. + von Florian Mair