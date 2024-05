Haben auch Sie die Polarlichter gesehen? Stimmen Sie ab!

Foto: © Johanna Holzer

Bunter Himmel – Nordlichter auch über Südtirol

Beim Farbspektakel am Himmel in den vergangenen Nächten handelte es sich um ein Zusammenspiel von überaus günstigen Faktoren. Ein derartiges Phänomen bleibt sehr unwahrscheinlich, auch wenn die Sonne erst nächstes Jahr die maximale Aktivität eines 11 Jahre umfassenden Zyklus erreicht.Auch in Südtirol war das Naturschauspiel zu sehen. Werfen Sie einen Blick auf die beeindruckenden Bilder der Nordlichter , die uns STOL-Leser aus dem ganzen Land zugeschickt haben.Zuletzt war die als „extrem“ eingestufte Kategorie 5 nach NOAA-Angaben im Oktober 2003 bei den sogenannten Halloween-Stürmen erreicht worden. Damals kam es demnach in Schweden zu Stromausfällen, in Südafrika seien Transformatoren beschädigt worden.