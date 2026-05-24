<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Meerschweinchen müssen immer in einer Gruppe von mindestens drei Tieren gehalten werden. Sie brauchen viel Platz – mindestens ein bis eineinhalb Quadratmeter Grundfläche sollte pro Meerschweinchen berechnet werden, sie brauchen rund um die Uhr frisches Heu und Wasser, Frischfutter (Gemüse, Kräuter), Häuschen und Versteckmöglichkeiten sowie abwechslungsreiche Beschäftigung durch frische Zweige, mehrere Tunnel, verstecktes Futter im Gehege usw. <BR \/><BR \/>Ein Utensil, das Meerschweinchen ebenso lieben, ist die Hängematte. Was vielleicht erst mal komisch klingt, verwundert bei näherem Hinschauen nicht: Meerschweinchen sind sehr neugierige Tiere – eine Hängematte bietet also die perfekte Abwechslung im Gehege. Zudem können sie in der Hängematte etwas erhöht liegen und sogar etwas „schaukeln“. Die Tiere schlafen gerne darin oder erkunden einfach ihre Umgebung.<BR \/><BR \/>Anfangs brauchen die Tiere meist etwas Zeit, um sich an den neuen Einrichtungsgegenstand zu gewöhnen. Zudem finden nicht alle das „Abhängen“ gleichermaßen toll. Aber ein Versuch ist es allemal wert, denn dieser Einrichtungsgegenstand kann laut der Tierärztin und Autorin Viola Schillinger Langeweile vorbeugen und für Unterhaltung sorgen. Auch beim Menschen.<h3>\r\nDie richtige Hängematte<\/h3>Damit die Hängematte alltagstauglich ist, sollte sie aus einem robusten, weichen Stoff wie beispielsweise Baumwolle bestehen. Der Stoff sollte hochwertig verarbeitet sein. Wichtig ist, dass man die Hängematte in der Waschmaschine waschen kann. Wichtig: Dabei keinen Weichspüler, sondern einfach ein umweltfreundliches Waschmittel verwenden.<BR \/><BR \/>Damit sich die Meerschweinchenhaare nicht in der ganzen Waschmaschine verteilen, kann man die Hängematte in einem Wäschesack oder einem Kissenbezug waschen. Sollten nach dem Waschen lose Fäden abstehen, muss man diese abschneiden, damit sich die Tiere nicht mit ihren Beinchen darin verfangen – das kann zu schlimmen Verletzungen führen.<BR \/><BR \/>Die Hängematte sollte nicht kleiner als 28 mal 28 Zentimeter sein – ideal ist ein Quadrat von 30 bis 35 Zentimetern – und über sichere Befestigungsmöglichkeiten verfügen. Häufig werden sie an einem eigenen Hängemattengestell befestigt – nicht zu weit über dem Boden. Ungefähr fünf bis zehn Zentimeter über dem Boden ist ideal. <BR \/><BR \/>Unter der Hängematte sollte sich Einstreu befinden, damit Verletzungen bei einem möglichen Sturz vermieden werden. Das Gestell selbst muss ebenso robust und qualitativ hochwertig sein – keine losen oder abstehenden Schrauben, keine Kleinteile, die von den Tieren angenagt oder verschluckt werden können.<h3>\r\nSelber nähen<\/h3>Hängematten für Meerschweinchen gibt es im Zoofachhandel bereits für kleines Geld zu kaufen. Mit etwas Geschick kann man die Hängematte für seine Meeries auch selber aus Stoffresten nähen. Dazu schneidet man etwa zwei gleich große, quadratische Stoffstücke zu, näht die Kanten zusammen und lässt dabei eine kleine Öffnung, damit man die Hängematte anschließend auf rechts drehen kann. <BR \/><BR \/>Danach näht man an die Ecken kleine Stoffstreifen, die eine Schlaufe bilden. Daran werden später Karabiner oder Metallringe befestigt, um die Hängematte ins Gehege hängen zu können.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314975_image" \/><\/div>