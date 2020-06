Hannes Jaenicke ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

An Hannes Jaenicke ist derzeit im Fernsehen kein Vorbeikommen: Ab Montag ist er in der mehrteiligen Spionageserie „Mirage“ als Aussteiger Lukas zu sehen (ZDF, 22.15 Uhr). Am Donnerstag spielt er im „Amsterdam-Krimi“ in der ARD (20.15 Uhr) den Ermittler Axel Pollack.Während Jaenicke als Schauspieler vor allem für die Rolle des Machos mit Herz angefragt wird, kann man im „Dolomiten-Magazin“ nachlesen, dass sich der 60-jährige Sohn eines Chemikers und einer Musikerin u.a. auch als Umweltschützer und Konsumkritiker engagiert.

