Hannes Mussak mit Herz für Ehrenamt, Sport und Familie

SWR-Präsident Hannes Mussak ist gelernter Installateur und führt mit seiner Frau Evi einen auf Wasserschäden spezialisierten Betrieb. Er sportelt gern und engagiert sich ehrenamtlich, unter anderem beim Roten Kreuz. In der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ im „Dolomiten-Magazin“ wird der Vater von 2 Söhnen etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten Magazin“ finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge wie die wöchentliche Reportage, die sich diesmal mit den Freilichtspielen Unterland und ihrem Stück „Zur schönen Aussicht“ befasst, und das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Der Dorfpolizist ist die Paraderolle von Sebastian Bezzel. Und in dieser glänzt der 49-jährige Schauspieler aus Garmisch am nächsten Montag in der Krimikomödie „Leberkäsjunkie“ auf ORF 1 und ARD. Das macht ihn im „Dolomiten-Magazin“ von diesem Freitag zum „Star der Woche“.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds