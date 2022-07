Hannes Pichler: „Ausreden statt Lösungen: Das macht mich wahnsinnig“

Hannes Pichler. - Foto: © privat

Knödel mit Gulasch und Kaiserschmarrn auf den Südtiroler Berghütten. Darauf freue mich immer, wenn ich in der Heimat bin.Haus kaufen und sesshaft werden.Definitiv fürs Essen. Ich würde gerne so gut kochen können wie mein Vater. Aber in Berlin ist einfach klar: Auswärts geht es schneller und da ist es auch besser.Eine Bergtour auf den Ortler. Es scheitert aber weniger an der Zeit noch am Willen, sondern eher an der Fitness.Vor 5 Minuten. Schuld ist natürlich das morgendliche Chaos im Berliner Stadtverkehr.Ein bisschen mehr Gelassenheit würde manchmal nicht schaden. Aber das Talent, Dinge einfach an mir vorbeigehen zu lassen, habe ich wirklich nicht.Über Leute, die glauben, mit Putin könnte man ernsthaft verhandeln.Mit Sturheit, Trägheit und fehlendem Pragmatismus. Viele Menschen, gerade auch in der Politik, suchen mehr nach Ausreden als nach Lösungen. Das macht mich wahnsinnig.„Stehenbleiben bedeutet rückwärtsgehen“: Das hat mein Opa immer gesagt – und er hatte Recht. Man sollte immer offenen Auges durch die Welt gehen und Chancen ergreifen. Das versuche ich zu beherzigen.Mächtig ist ein großes Wort. Wenn man im politischen Betrieb auch nur kleine Dinge anstoßen oder neue Gedanken in die Debatte einbringen kann, ist das auf jeden Fall sehr schön.Als im Februar diesen Jahres Russland die Ukraine angegriffen hat. Ich habe die Entwicklungen in den Monaten vor Kriegsausbruch aus beruflichen Gründen sehr genau verfolgt. In solchen Momenten nichts tun zu können, außer zu warnen und zu mehr Unterstützung aufzufordern, war kein gutes Gefühl.Mit Angela Merkel. Ich habe sie zwar öfters durch den Bundestag huschen sehen oder bei Reden zugehört. Aber ein Kaffee und ein paar Fragen an sie wäre schon sehr spannend.Kriege beenden.Natürlich auf meine Familie und das Wandern in den Südtiroler Bergen. Das ist das einzige, wo ich wirklich abschalten kann.Sicherlich die Reisen in den Irak, nach Afghanistan oder letzte Woche nach Kiew.Dass es uns Südtirolern gelingt, die Lebensqualität und Schönheit unseres Landes beizubehalten. Das ist schon ein wunderbares Fleckchen Erde.Die vielen Gespräche und Unternehmungen mit meinen Großeltern.Eigentlich nichts.In der Schule bei vermutlich jedem Test. Man musste sich ja zu helfen wissen.Beim Fall der Berliner Mauer.