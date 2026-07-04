<b>Von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>Als Chef des Hotels „Erzherzog Johann“ wechselt der 46-jährige Hansi Pichler in seiner knappen Freizeit aus dem pulsierenden Hotelalltag in erster Linie hinaus in die weite Natur: zum Bergsteigen, Wandern, zu Radtouren oder zum Schwimmen – oder einfach zum gemeinsamen Unterwegssein mit seiner Frau Esther und den Kindern Laurin, David und Sarah. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331868_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Gegend rund um Schenna, aber auch darüber hinaus, ist dabei ebenso Kulisse wie Rückzugsort. Von gemütlichen Almwanderungen bis hin zu anspruchsvolleren Touren reicht das Spektrum, auch der seit zehn Jahren bestehende Heini-Holzer-Klettersteig an der Südostflanke des Kleinen Ifingers wurde bereits mit Frau und Buben erfolgreich gemeistert. Und im Winter gehört das Skifahren dazu – am liebsten im nahen Skigebiet Meran 2000, das praktisch vor der Haustür liegt.<BR \/><BR \/>Auch auf zwei Rädern findet Hansi Pichler seinen Ausgleich – in Begleitung seiner Lieben oder auch allein. „Allein fahre ich persönlich am liebsten Rennrad – beispielsweise von Burgstall in Richtung Bozen oder zum Kalterer See und retour. Da bekomme ich den Kopf frei“, sagt Pichler. Auch Touren mit dem Gravelbike ins Passeiertal gehören dazu – als Familie setzt man dagegen vor allem auf das E-Bike. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75448514_listbox" \/><h3>\r\nAllesamt Baderatten<\/h3>Im Sommer springen die Pichlers gerne ins kühle Nass – natürlich daheim im Frei- oder Hallenbad, aber wenn freie Zeit ansteht, sind Seen und Lidos das Ziel von Hansi, Esther, Laurin, David und Sarah, etwa der Felixer Weiher oder der Kalterer See. Orte, die für sie weniger Kulisse, sondern vielmehr Fluchten aus dem Alltag sind. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hansi Pichler ist aber auch ein echter Genussmensch: Besonders gerne grillt er – und das auch für größere Gruppen. „Gäste verwöhnen“, als Hotelchef natürlich auch seine Hausgäste, ist für ihn eine Leidenschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob Fisch oder Fleisch auf den Grill kommt. <BR \/><BR \/>Der IDM-Präsident hat vier Grills zur Auswahl, von Holzkohle bis Gasgrill – derzeit ist bei ihm die Pelletsphase angesagt, auch wenn er betont: „Richtiges Grillen geht nur mit Holzkohle.“ Und auch der Wein spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle. Als Weinliebhaber schätzt er die große Vielfalt Südtirols und genießt gerne „a guats Glasl“ – egal, ob weiß oder rot. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331874_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Feuerwehrfamilie<\/h3>Seit über 25 Jahren ist Hansi Pichler auch aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Schenna. Jahrelang war er sogar Schriftführer der Wehr. Da er viel zu Hause im Hotel ist, kann er auch häufig zu Einsätzen ausrücken. „Meine Familie steht dabei voll hinter mir“, freut sich Pichler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Seine Frau Esther ist Fahrzeugpatin – und seine Buben Laurin und David sind in der Schenner Jugendfeuerwehr aktiv. Zudem war Hansi Pichlers Vater Jakob Vizekommandant, Abschnittsinspektor sowie Vizechef und Präsident des Bezirksfeuerwehrverbandes Meran. Nebenbei engagiert sich der 46-Jährige auch als HGV- und SVP-Ortsobmann – ehrenamtlich, wohlgemerkt. <h3>\r\nFan des FC Südtirol<\/h3>Fußball gehört ebenfalls zu seinen Interessen – als Zuschauer, nicht als Spieler: Als Dauerkartenbesitzer des FC Südtirol besucht er regelmäßig die Spiele im Stadion. Und dem FC Bayern drückt er ebenfalls die Daumen – in erster Linie am Fernseher. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331880_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein weiterer wichtiger Teil seines bisherigen Lebens war sein Engagement beim Weißen Kreuz, wo er 14 Jahre lang aktiven Dienst leistete – sogar auf dem Notarztwagen. Seinen ehrenamtlichen Dienst leistete Pichler in den Sektionen Lana und Meran. „Diese Zeit möchte ich nicht missen – sie war sehr lehrreich“, betont der IDM-Chef. <BR \/><BR \/>Der Hotelier liest auch sehr viel und informiert sich täglich in vier bis fünf Tageszeitungen – sowohl deutsch- als auch italienischsprachig. Die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage interessiert ihn sehr, besonders Themen, die „unter den Nägeln brennen“. Zum Schenner Dorfbild gehört er mit seiner elf Jahre alten, blauen 300er Vespa, mit der er auch gelegentlich größere Touren unternimmt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331883_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Und was viele nicht wissen: Pichler fotografiert gerne – am liebsten hält er in seinen Bildern Gesichter fest. „Nur für den Privatgebrauch“, betont er. Auch das Reisen darf im Leben der Pichlers nicht fehlen. Sie schätzen dabei die Vielfalt: von Norwegen bis Marrakesch, von nordischen Landschaften bis hin zu besonderen Städten – und ebenso gerne ans Meer, wo sie zur Ruhe kommen und neue Eindrücke sammeln.<BR \/><BR \/> Man merkt: Hansi Pichlers Freizeit ist zwar knapp bemessen, doch der 46-Jährige nutzt sie bewusst und füllt sie mit vielfältigen Interessen und wertvollen Momenten.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75448457_listbox" \/>