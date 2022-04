Hansjörg Elsler – vielseitig engagiert

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Hansjörg Elsler ist fast ein bisschen zu bescheiden: Denn das, was er für die Menschen mit Beeinträchtigung geleistet hat, ist unbezahlbar, und das muss ihm erst einer nachmachen. Er ist ein Mann der Tat. Am heutigen Freitag, 29. April, hat Elsler seinen letzten Arbeitstag bei der Berufsfeuerwehr Bozen. Der langjährige Hauptbrandinspektor ist ab Sonntag, dem Tag der Arbeit, im wohlverdienten Ruhestand.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der 60-jährige Ehemann von Annemarie und Vater der Drillinge Magdalena, Matthias und Maximilian, der seit 45 Jahren mit der Bürgerkapelle Untermais musiziert und sich auch seit vielen Jahren für den Behindertensport engagiert, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den Musikwettbewerb, den der Südtiroler Landtag zur 50-Jahr-Feier des 2. Autonomiestatuts ausgeschrieben hat. Das Siegerwerk und 2 weitere Kompositionen werden im Mai vom Euregio-Jugendblasorchester uraufgeführt.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Kristen Stewart (32). Die US-Amerikanerin spielt eine der Hauptrollen der Neuauflage von „3 Engel für Charlie“ (Sonntag, 1. Mai, ORF 1/ Pro 7, 20.15 Uhr).