Happy Birthday, kleine Prinzessin!

Mit offenen Haaren tollt die am 2. Mai 2015 geborene mittlere Tochter von Prinz William und Kate darauf auf einer Wiese herum. Das Foto soll Kate am vergangenen Wochenende im ostenglischen Norfolk aufgenommen haben, wo die Familie einen Landsitz hat.Der Cockerspaniel Orla lebt seit 2020 bei den Cambridges. Kurz nach seiner Ankunft starb der frühere Familienhund Lupo, ein Hochzeitsgeschenk von Kates Bruder James Middleton.Prinzessin Charlotte lebte bislang weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit. Zuletzt begleitete sie ihre Eltern jedoch zu 2 wichtigen Terminen – dem Gedenkgottesdienst für ihren Urgroßvater Prinz Philip in der Westminster Abbey und zum traditionellen Ostergottesdienst. Charlotte ist derzeit die Vierte in der britischen Thronfolge.