Harald Stauder: Politische und belesene Sportkanone

Der seit 2010 amtierende Lananer Bürgermeister Harald Stauder ist ein Musterbeispiel dafür, dass Sport das Leben noch lebenswerter macht sowie Körper und Geist zweifelsohne leistungsstärker werden lässt. Denn topfit ist Harald Stauder nicht nur als oberster Verwalter der Gemeinde Lana, sondern auch körperlich.Im „Dolomiten-Magazin“, das am kommenden Freitag erscheint, wird der 54-Jährige, der sich mit Triathlons, Marathons, Radfahren, Bergsteigen und Langstreckenschwimmen fit hält, aber auch großer FC-Bayern-Fan ist und etwa 2000 Bücher besitzt, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die Raffeiner Orchideenwelt in Gargazon mit ihrer einzigartigen Dschungelwelt, exotischen Orchideen und Pflanzen sowie Papageien und Schmetterlingen.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Josef Hader. ORF 1 widmet dem Kabarettisten und Schauspieler, der bald 60 wird, am Samstag, 11. Februar, den ganzen TV-Abend mit den 3 Filmen „Wilde Maus“, „Der Knochenmann“ und „Indien“.

