Heavy-Metal-Festival in Wacken für 2023 nach 5 Stunden ausverkauft

Bereits 5 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs für das Heavy-Metal-Festival in Wacken 2023 sind alle 80.000 Tickets verkauft gewesen. Das teilte der Veranstalter des Wacken Open Air am Montagmorgen mit. Der Verkauf sei am Sonntag um 20 Uhr gestartet, bereits nach 5 Stunden sei die gesetzte Marke von 80.000 Tickets erreicht worden.