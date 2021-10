Heidi Klum stimmt mit Gruselszenen auf Halloween ein – keine Party

Derzeit plane sie keine Halloween-Party, teilte das Management der Deutschen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.Schon im Vorjahr war die übliche Feier mit Promi-Gästen in aufwendigen Kostümen ausgefallen, stattdessen hatte Klum am 31. Oktober ein Grusel-Video auf Instagram veröffentlicht, für das sie auch ihre als Mumien verkleideten Kinder sowie Ehemann Tom Kaulitz (32) einspannte.Die Deutsche aus dem karnevalsverrückten Rheinland hat in ihrer US-Wahlheimat zurecht den Ruf als „Queen of Halloween“. Ein am Dienstag auf Instagram veröffentlichter Videoclip zeigt die vierfache Mutter beim Dreh vor einer Gruselschloss-Kulisse.Dabei hantiert sie mit scharfen Messern, ein abgetrennter Daumen landet im Essen. 2019 hatte Klum zum 20. Mal ihre traditionelle Halloween-Party geschmissen.

apa