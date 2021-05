Heidi Messner, das sehr (inter-)aktive Sarner Bergmädel

Auf der Internet-Plattform Instagram begeistert die sportliche Sarnerin Heidi Messner als „heidi.from.the.mountains“ mit ihren Aktivitäten in den Bergen eine riesige Fangemeinde, und zwar nicht weniger als 77.000 Follower. Als Ausgleich dazu schwört sie auf Yoga-Einheiten. Eine Schwäche hat sie jedoch für Schokolade.Im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag wird die 23-Jährige, die im Marketingbereich des Bergsport-Ausrüsters Salewa arbeitet, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den Grand Hotel Kultur Sommer 2021: Die Stiftung Euregio Kulturzentrum Toblach verbindet die Veranstaltungen der Gustav Mahler Musikwochen und der Festspiele Südtirol mit mehreren Konzerten zu einem spannenden Kultursommer. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Michael Fassbender. Der deutsch-irische Schauspieler ist am Muttertag-Sonntag (9. Mai) auf ORF 1 und Pro 7 im Film „X-Men: Dark Phoenix“ zu sehen.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

