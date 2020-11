Heiliger Martin: Schickt uns Euer schönstes Laternenfoto oder -video!

Am heutigen Martinstag gibt es keine Umzüge, bei denen die Laternen zur Schau gestellt werden können. Der Katholische Familienverband hatte deshalb dazu aufgerufen , die Laternen ins Fenster zu stellen – oder auch vor die Haustüre des Nachbarn, ganz im Sinne des Heiligen Martin und als Zeichen der Solidarität.Ihr wollt Eure Laterne zeigen? Dann schickt uns Euer schönstes Laternenfoto oder auch ein kurzes Video an [email protected] So entsteht aus Euren Fotos und Videos ein kleiner, virtueller Martinsumzug auf STOL!Eine Auswahl der schönsten Laternenfotos wird außerdem in den kommenden Tagen im Tagblatt „Dolomiten“ abgedruckt.Wir freuen uns auf Eure Einsendungen!

