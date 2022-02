Heimatbund: Nein zu Krieg und Gewalt

Der Südtiroler Heimatbund verurteilt entschieden den Krieg in Osteuropa zwischen Russland und der Ukraine. Am Soldatenfriedhof in St. Jakob in Bozen, wo tausende Soldaten von europäischen Bruderkriegen bestattet sind, hat auch der SHB ein kleines, aber klares Bekenntnis zum Frieden ablegt.