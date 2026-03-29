<b>Von Helmut Bachmann<\/b><BR \/><BR \/>Jetzt ist die Zeit, in der frische Kräuter, zarter Spargel, junge Triebe und viele weitere Schätze der Saison unseren Speiseplan bereichern. Die knackige Frische und der saftige Geschmack der jungen Triebe und Sprossen machen jedes Gericht zu einem kleinen Frühlingsfest. <BR \/><BR \/>Passend zur Jahreszeit möchte ich Ihnen einige kulinarische Ideen aus den Büchern „Passion Gemüse“, „So kocht Italien“ und „So backt Südtirol“ vorstellen, die ich gemeinsam mit meinen Kollegen <b>Heinrich Gasteiger<\/b> und <b>Gerhard Wieser<\/b> geschrieben habe. Gerichte, die perfekt zur Osterzeit passen und den Frühling auch auf den Teller bringen.<BR \/><BR \/>Als kleinen Gruß aus der Küche können Sie das österliche Menü zum Beispiel gerne mit unseren <b>Spinat-Kräuterbrötchen mit Leinsamencreme<\/b> beginnen. Als richtigen Auftakt schlage ich dann <b>Roher Spargel mit Kartoffeln und Joghurt-Meerrettichschaum<\/b> vor, ehe wir als Hauptgang einen <b>Lammbraten mit Oliven und Saubohnen<\/b> servieren. Und natürlich darf auch zum Osterfest ein süßer Abschluss nicht fehlen. Diesmal empfehle ich unseren <b>Topfenpalatschinken<\/b>. <BR \/><BR \/>Ich wünsche gutes Gelingen, viel Freude und ein schönes Osterfest!<BR \/><BR \/>Ihr Helmut Bachmann.<BR \/><BR \/><BR \/><i>\r\n<\/i><h3>\r\nSpinat-Kräuter-Brötchen mit Leinsamencreme<\/h3><i>Spinat-Kräuter-Brötchen<\/i><BR \/>130 ml lauwarme Milch<BR \/>20 g Hefe<BR \/>500 g Dinkelmehl<BR \/>100 g junger Blattspinat<BR \/>10 g Petersilie<BR \/>5 g Minze<BR \/>5 g Kerbel<BR \/>4 Eigelb<BR \/>70 g weiche Butter<BR \/>1 EL Sesamöl<BR \/>10 g Salz<BR \/><BR \/><i> Leinsamencreme<\/i><BR \/>60 g Leinsamen<BR \/>125 g Mascarpone oder Ziegenfrischkäse<BR \/>1 TL Kamille, fein gerieben<BR \/>1 EL Olivenöl oder Leinöl<BR \/>Salz, Pfeffer aus der Mühle<BR \/><BR \/><i>Weiteres<\/i><BR \/>30 g junger Blattspinat<BR \/>Radieschen- und Lauchsprossen<BR \/>weißer Pfeffer aus der Mühle<BR \/>Olivenöl zum Garnieren<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><Aufzähl_Kreis>Für die Spinat-Kräuter-Brötchen die Milch mit der Hefe verrühren, bis sie sich aufgelöst hat.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Hälfte des Dinkelmehls zusammen mit Spinat, Petersilie, Minze und Kerbel im Mixer fein pürieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit dem restlichen Dinkelmehl, Eigelb, weicher Butter, Sesamöl und Salz zur aufgelösten Hefe geben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig zugedeckt etwa 30 Minuten bei etwa 35 Grad gehen lassen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>In 12 Stücke teilen und die einzelnen Teiglinge zu Kugeln bzw. Brötchen formen (schleifen).<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Brötchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit einem Küchentuch abdecken und erneut 20 Minuten bei etwa 35 Grad gehen lassen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Im Backofen bei 180 Grad etwa 15 Minuten backen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Für die Leinsamencreme die Leinsamen in einer trockenen Pfanne unter Rühren goldbraun rösten und fein hacken.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit Mascarpone, Kamille und Olivenöl verrühren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit Salz und Pfeffer würzen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Als Fertigstellung die Kräuterbrötchen halbieren und mit der Leinsamencreme bestreichen. Spinatblätter, Radieschen- und Lauchsprossen darauflegen und mit weißem Pfeffer und etwas Olivenöl beträufelt servieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipps:<\/b> Anstelle von Leinsamen können Sie Sesam oder Chiasamen verwenden. Ersetzen Sie den Mascarpone durch Frischkäse oder Ricotta. Statt Kamille können Sie auch Kerbel verwenden.<\/Aufzähl_Kreis><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293852_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRoher Spargel mit Kartoffeln und Joghurt-Meerrettich-Schaum<\/h3><i>Joghurt-Meerrettich-Schaum<\/i><BR \/>1 Blatt Gelatine<BR \/>1 TL Zitronensaft<BR \/>100 ml Natur- oder Ziegenjoghurt<BR \/>100 ml Sahne<BR \/>80 ml Sauerrahm<BR \/>1 EL Meerrettich, fein gerieben<BR \/>Salz<BR \/>1 Spritzer Tabasco<BR \/><BR \/><i>Marinierte Kartoffeln<\/i><BR \/>150 g Süßkartoffeln<BR \/>150 g blaue Kartoffeln<BR \/>150 g festkochende Kartoffeln<BR \/>1 rote Zwiebel<BR \/>1 EL Dill<BR \/>3 EL Sesamöl<BR \/>2 EL Weißweinessig<BR \/>Salz<BR \/>1 Peperoncino, in feine Ringe geschnitten<BR \/><BR \/>100 g weißer Spargel<BR \/>100 g grüner Spargel<BR \/><BR \/><i>Weiteres<\/i><BR \/>Salz, 1 EL Olivenöl<BR \/>Pfeffer aus der Mühle<BR \/>Dill zum Garnieren<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293855_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><Aufzähl_Kreis>Für den Joghurt-Meerrettich-Schaum die Gelatine in kaltem Wasser etwa 5 Minuten einweichen. Zitronensaft erwärmen und die gut ausgedrückte Gelatine darin auflösen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Joghurt, Sahne, Sauerrahm und Meerrettich verrühren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die aufgelöste Gelatine dazugeben, mit Salz und Tabasco würzen und gut verrühren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Alles durch ein feines Teesieb passieren und in einen iSi-Siphon füllen. Mit zwei Sahnekapseln versetzen und mindestens 2 Stunden kalt stellen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Für die marinierten Kartoffeln Süßkartoffeln, blaue Kartoffeln und Kartoffeln schälen und in 1,5 cm große Würfel schneiden.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>In Salzwasser etwa 6 Minuten kochen, abgießen und auf Küchenpapier etwas abtropfen lassen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Zwiebel in Streifen schneiden und kurz in Essigwasser blanchieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Kartoffelwürfel mit Zwiebelstreifen, Dill, Sesamöl, Weißweinessig, Salz und Peperoncino marinieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Den weißen und grünen Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Mit der Aufschnittmaschine oder einem Sparschäler in hauchdünne Längsscheiben schneiden und etwa 5 Minuten in Eiswasser legen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Den Spargel salzen und mit etwas Olivenöl bestreichen. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Zusammen mit den marinierten Kartoffeln auf Tellern anrichten. Mit Joghurt-Meerrettichschaum, Pfeffer und Dill garniert servieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipp:<\/b> Sie können die Kartoffeln durch verschiedenfarbige Karotten ersetzen.<h3>Lammbraten mit Oliven und Saubohnen<\/h3>1 kg Lammnuss <BR \/>Salz<BR \/>Pfeffer aus der Mühle<BR \/>150 g Zwiebel<BR \/>4 EL Öl zum Anbraten<BR \/>30 g Tomatenmark<BR \/><EinViertel><\/EinViertel> l Rotwein<BR \/><EinHalb><\/EinHalb> l braune Lammbrühe oder Fleischsuppe<BR \/>1 Knoblauchzehe, fein gekocht<BR \/>1 Thymianzweig<BR \/>1 Rosmarinzweig<BR \/>2 Salbeiblätter<BR \/>1 Lorbeerblatt<BR \/>2 EL Olivenöl (für die Sauce)<BR \/>1 Tomate, in Würfel geschnitten<BR \/>80 g Oliven<BR \/><BR \/><i><\/i><BR \/>400 g Bratkartoffeln<BR \/>200 g Saubohnen, gekocht <BR \/>Olivenpesto zum Garnieren<BR \/>Rosmarin zum Garnieren<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293858_image" \/><\/div><BR \/><Aufzähl_Kreis>Die Lammnuss einölen und mit Salz, Pfeffer würzen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Zwiebel schälen, in große Würfel schneiden. Die Lammnuss in einer Bratpfanne in heißem Öl auf allen Seiten braun anbraten.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Zwiebel zum Fleisch geben, mitrösten, Tomatenmark beigeben, mit Rotwein löschen und die Sauce etwas einkochen lassen. Mit der braunen Lammbrühe aufgießen und im vorgeheizten Backrohr braten.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Das Fleisch während des Bratvorganges öfter wenden. Nach Garende das Fleisch herausnehmen, mit Alufolie zudecken und 10 Minuten auf einer Platte warm stellen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Thymian, Rosmarin, Salbei und Lorbeer zusammenbinden und zur Sauce geben. Die Sauce mit Tomaten, Oliven, Knoblauch, einkochen (etwa 10 Minuten), abschmecken und das Kräuterbündel herausnehmen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Sauce eventuell mit etwas angerührter Speisestärke binden und mit Olivenöl verfeinern.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Das Fleisch in gleichmäßige Scheiben schneiden und mit Sauce, Bratkartoffeln und Saubohnen anrichten, mit etwas Olivenpesto und Rosmarin garnieren und servieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipps:<\/b> Als Beilage eignen sich Pilze, Wirsing, Broccoli, Spargel und Artischocken. Sie können die Lammnuss vor dem Braten auch mit einer Küchenschnur binden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293861_image" \/><\/div><h3>Topfenpalatschinken<\/h3><i>Füllung<\/i><BR \/>60 g Butter<BR \/>30 g Staubzucker<BR \/><EinHalb><\/EinHalb> TL Zitronenschale, gerieben<BR \/>3 Eigelb<BR \/>300 g Topfen (Quark)<BR \/>1 EL Rum<BR \/>3 Eiweiß<BR \/>1 Prise Salz<BR \/>70 g Zucker<BR \/>30 g Rosinen<BR \/><BR \/><i>Guss<\/i><BR \/>2 Eier<BR \/>125 ml Milch<BR \/>20 g Zucker<BR \/>1 TL Speisestärke <BR \/>1 Pkg. Vanillezucker<BR \/><BR \/><i>Weiteres<\/i><BR \/>4 Palatschinken <BR \/>Butter und Mehl für die Form<BR \/>Staubzucker zum Bestreuen<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293864_image" \/><\/div><BR \/><Aufzähl_Kreis>Für die Füllung weiche Butter mit Staubzucker und Zitronenschale mit der Rührmaschine schaumig rühren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Eigelb einrühren, den Topfen und den Rum untermischen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Das Eiweiß mit Salz anschlagen, mit Zucker zu Schnee schlagen und locker unter die Topfenmasse heben.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Für den Guss die Eier, Milch, Zucker, Speisestärke und Vanillezucker verrühren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Palatschinken mit der Topfenmasse bestreichen und mit Rosinen bestreuen. Einrollen, in etwa 6 cm große Stücke schneiden und in die Auflaufform einordnen. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Den Guss über die Palatschinken gießen und backen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit Staubzucker bestreuen und sofort servieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipp:<\/b> Sie können auch Himbeeren oder gemischte Früchte wie Pfirsiche, Trauben usw., je nach Saison, in die Topfenmasse mischen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Variationen:<\/b><BR \/>Mascarpone-Palatschinken: Anstelle des Topfens verwenden Sie Mascarpone.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis> Schwarzbeer-Ricotta-Palatschinken: Anstelle des Topfens verwenden Sie Ricotta und ergänzen die Füllung mit 200 g frischen Schwarzbeeren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Erdbeer-Topfenpalatschinken: Ergänzen Sie die Topfenfüllung mit 200 g frischen Erdbeeren und 2 Esslöffel Melissestreifen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293867_image" \/><\/div><BR \/><\/Aufzähl_Kreis><BR \/><BR \/><BR \/><\/Aufzähl_Kreis><BR \/><BR \/><BR \/><\/Aufzähl_Kreis>