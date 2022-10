Henry Cavill: „Bin zurück als Superman“

Foto: © Sevenone / Warner

Sein Cameo-Auftritt als Superman in dem Film „Black Adam“, der Ende vergangener Woche in die Kinos gekommen war, sei nur „ein kleiner Vorgeschmack“.„Es gibt eine Menge, wofür ich dankbar sein kann, und dazu werde ich noch kommen, aber ich wollte euch vor allem für eure Unterstützung und eure Geduld danken. Ich verspreche, dass sie belohnt werden wird“, sagte Cavill weiter. Details zu dem neuen Projekt gab der Schauspieler noch nicht bekannt.Cavill spielte den DC-Helden zum ersten Mal 2013 in „Man of Steel“. In „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und „Justice League“ (2017) war er ebenfalls in der Rolle zu sehen. Bei allen 3 Filmen führte Zack Snyder Regie.