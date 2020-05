Henry Cavill ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Einst war Henry Cavill als „der größte Pechvogel Hollywoods“ bekannt, weil er für fast jede große Hauptrolle, wie etwa als James Bond, in „Twilight“ oder „Harry Potter“, im Gespräch war – und keine davon bekam.2007 kam der internationale Durchbruch aber doch, als Charles Brandon in der Erfolgsserie „Die Tudors“. 2013 durfte er in „Man of Steel“ erstmals ins Cape von Superman schlüpfen; weitere 2 Filme als Superheld folgten. 2018 spielte er an der Seite von Tom Cruise in „Mission: Impossible – Fallout“ – zu sehen am Pfingstmontag.

