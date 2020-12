Herbert Dorfmann ist gern auch sportlicher Hausmann

Er mag das Multikulti-Stadtleben in Brüssel, aber in seiner Freizeit gibt sich der Europaparlamentarier Herbert Dorfmann typisch südtirolerisch: Mountainbiken, Wandern, aber auch Kochen und „Gartln“ zählen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen daheim in Feldthurns.Der 51-jährige Vater von 2 Söhnen, ehemalige Bauernbund-Direktor und Feldthurnser Ex-Bürgermeister wird im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. In der wöchentlichen Reportage geht es diesmal um die Mitglieder-Aktion 2021 des Landesrettungsdienstes Weißes Kreuz. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal die aufstrebende kenianisch-mexikanische Schauspielerin Lupita Nyong’o, die am Sonntag, 6. Dezember, in „Black Panther“ (ORF1, Pro 7) zu überzeugen weiß.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds