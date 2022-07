Herbert Pixner: Musik als Lebensinhalt

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Herbert Pixner ist ein Phänomen. Was er sich musikalisch aufgebaut und selber angeeignet hat, muss dem sympathischen Passeirer erst jemand nachmachen. Sein Erfolg spricht jedenfalls Bände. Der aus Walten am Fuße des Jaufenpasses gebürtige Musiker, Komponist und Produzent hat es geschafft, dass AC/DC, Jazz und die Steirische Harmonika unter einen Hut gebracht werden konnten.Mehr über den 47-jährigen Vollblutmusiker, der seit einigen Jahren mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in Gnadenwald oberhalb von Hall in Tirol lebt, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um Manfred Zöschg, der seit über 20 Jahren den „Luis aus Südtirol“ verkörpert, sowie um andere Events.Gäste im „Magazin“ sind Autorin Maddalena Fingerle (In Frage gestellt), die Sänger Mark Forster (Sonntagsfrühstück) und Marcus Mumford (Musik) sowie die Zillertaler Haderlumpen (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Bergtour auf die Vordere Rotspitze in Martell und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann geht es um Köstlichkeiten aus dem Wald.„Star der Woche“ ist diesmal die deutsche Schauspielerin Diane Kruger (46), die im Thriller „Die Agentin“ am Montag, 1. August, im ZDF um 20.15 Uhr die Titelrolle spielt.