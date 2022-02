Hermann Winkler: ein Pusterer im Reich der Mitte

Seit 15 Jahren ist der Pfalzner Hermann Winkler ein Brückenbauer zwischen China und dem Alpenraum. Derzeit hat der umtriebige Pusterer maßgeblichen Anteil am aufkeimenden Ski-Trend im Reich der Mitte, weil er den Chinesen das besondere Freizeitvergnügen des Teppich-Skifahrens beschert hat. Dabei treibt Winkler auch der Wille an, die Kultur und Lebensart der geheimnisvollen Großmacht zu ergründen.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der 44 Jahre alte zweifache Familienvater, der seit fast 5 Jahren auch Präsident des Netzwerks „Südstern“ ist, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um allerlei Basteleien. Vorgestellt werden dabei auch passende Bastelbücher der beiden Südtiroler Autorinnen Judith Watschinger aus Sexten und Pia Pedevilla aus dem Gadertal.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Heino Ferch. Der 58-jährige deutsche Schauspieler glänzt als Flugkapitän Paul und Vater von 3 Kindern in der TV-Komödie „Nie zu spät“ (Samstag, 26. Februar, ARD, 20.15 Uhr).

