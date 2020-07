Herzogin Camilla feiert 73. Geburtstag

Camilla zeigte sich zu ihrem Geburtstag am Freitag im Garten ihrer Residenz Clarence House in London in einem blauen Seidenkleid der Designerin Anna Valentine.In ihrer Freizeit trägt Camilla aber auch gerne Jeans, wie sie kürzlich in einem BBC-Radiointerview verriet. Während der Coronavirus-Pandemie hatte sie dazu viel Gelegenheit. „Ich war mit meinen Jeans sehr, sehr glücklich. Es wird schwer, sie wieder abzulegen“, sagte Camilla.Geburtstagsglückwünsche kamen auch von Prinz William und Herzogin Kate (beide 38), die ihr mit einem gemeinsamen Foto auf Twitter gratulierten.Die Herzogin von Cornwall, wie Camillas offizieller Titel lautet, hatte sich zu Beginn der Pandemie mit Prinz Charles auf den gemeinsamen Landsitz des Paares in Schottland zurückgezogen. Der 71 Jahre alte Thronfolger hatte sich Ende März mit dem Coronavirus infiziert und musste in Selbstisolation. Er hatte aber nur milde Symptome, unter anderem litt er unter einem Verlust seines Geruchs- und Geschmacksinns, wie er später berichtete. Im April hatte das Paar seinen 15. Hochzeitstag gefeiert.Lange Zeit war Camilla als „Rottweiler“ verspottet worden. Die Briten nahmen ihr übel, dass sie mit Charles eine Affäre hatte, als er noch mit Prinzessin Diana verheiratet war. Durch seriöses Auftreten und Fleiß hat sich Camilla aber wieder den Respekt vieler Briten erarbeitet.

dpa