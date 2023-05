Heute: Ergiebige Niederschläge – Schneefallgrenze sinkt unter 2000 Meter

Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter

Bereits in der Nacht hat es in ganz Südtirol zu regnen begonnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2000 Meter, am Abend im Norden auch tiefer. Die Höchstwerte kommen über 8 bis 16 Grad meist nicht hinaus.Auch am Donnerstag bleibt es trüb und regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt sogar noch weiter: auf 1500 bis 1800 Meter, im Norden auch tiefer.Der Freitag verläuft wechselhaft, neben ein paar sonnigen Abschnitten gibt es weitere Regenschauer.„Die lang anhaltende Trockenheit wird weiter gelindert“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.