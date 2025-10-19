Was bedeutet es heute, „Zett“-Miss Südtirol zu werden? Sicherlich mehr als nur ein schönes Lächeln und das Bewusstsein, plötzlich, von einem Augenblick zum nächsten, landesweit bekannt zu sein. Die „Zett“-Miss-Südtirol-Wahl hat sich grundlegend gewandelt – von einem reinen Schönheitswettbewerb hin zu einer Plattform, die Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und persönliche Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.<BR \/><BR \/>Heute geht es darum, jungen Frauen ein Sprungbrett zu bieten, das sie nicht nur auf den Laufsteg führt und zu verschiedenen Fotoshootings, Event-Einladungen und öffentlichen Auftritten begleitet – sondern vor allem „Skills“ fürs Leben vermittelt. Die Organisatoren haben das Format neu gedacht, um den Titel der „Zett“-Miss Südtirol als Botschafterin zu stärken. Dabei steht ein modernes Frauenbild im Vordergrund, das auf Ausstrahlung, Haltung und Substanz setzt. Die Trägerinnen des Titels werden ermutigt, sich für gesellschaftliche Themen zu engagieren und als Vorbilder eine positive Wirkung zu entfalten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227165_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wer heute auf der Bühne steht, bringt mehr mit als High Heels und ein Lächeln. Sie bringt Geschichten, Träume und Haltung mit – und vor allem den Mut, gesehen zu werden. In einer Zeit, in der Authentizität und Persönlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, repräsentiert die „Zett“-Miss Südtirol eine neue Generation junger Frauen, die selbstbewusst ihren Weg gehen und dabei nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich glänzen.<BR \/><BR \/>Einen kleinen Vorgeschmack auf das große Finale bietet die beliebte „Miss-Beilage“, die Sie heute in der neuen Ausgabe der Sonntagszeitung „Zett“ finden. Darin werden die zwölf Finalistinnen vorgestellt, Sie finden aber auch sonst alle Infos zur Wahl und zum Finale sowie lesenswerte Geschichten. Und natürlich darf auch das Abschiedsinterview mit der amtierenden „Zett“-Miss Südtirol, Pauline Aster aus Jenesien, nicht fehlen. Verpassen Sie also nicht die druckfrische neue „Zett“-Ausgabe mit der beliebten Miss-Südtirol-Beilage!