Heute partielle Sonnenfinsternis – auch über Südtirol

Jedes Jahr gibt es weltweit gesehen 2 bis 4 Sonnenfinsternisse. Da jede davon nur auf einem relativ kleinen Gebiet zu sehen ist, wird sie für jeden einzelnen Ort auf der Erde zur Seltenheit.Am heutigen Donnerstag,ist es in Südtirol wieder soweit: Ab 11.40 Uhr schiebt sich der Mond ein wenig vor die Sonne und verdeckt diese teilweise – zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Sie dauert bis 13.12 Uhr an.Das Ereignis kann in Gummer und in Bozen mit Teleskopen oder im Livestream beobachtet werden.Es ist die erste partielle Sonnenfinsternis seit 6 Jahren: Zuletzt hatte sich der Mond am 20. März 2015 vor die Sonne geschoben. Im Norden Deutschlands wird die partielle Sonnenfinsternis besonders gut ab etwa 11.20 Uhr zu beobachten sein. „Je weiter im Norden, desto besser“, sagte eine Sprecherin des Planetariums Hamburg.Dort wird die Sonne zu etwa 17 Prozent verdeckt, in Kiel zu 19 Prozent, in Flensburg sogar zu 20 Prozent – in München dagegen nur zu rund 6 Prozent.Wie gut kennen Sie sich in Sachen Sonnenfinsternis aus? Testen Sie ihr Wissen im STOL-Quiz.

