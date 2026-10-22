Partschins\/Töll. Schreibmaschinen stehen am Donnerstag, 22. Oktober, im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung im beliebten und über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Lokal Jack + King in Töll. Bereits am Nachmittag ab 15 Uhr lädt dort das Schreibmaschinenmuseum zu einem TYPE-IN, einem lockeren Treffen von Schreibmaschinen Freunden, oder solchen, die es noch werden wollen. Die Veranstaltung findet bereits zum 3. Mal statt, heuer erstmals nicht im Museum.<BR \/><BR \/>Zum ersten Mal wurde in Philadelphia im Jahr 2010 ein TYPE-IN abgehalten. Das Medienecho war derart groß, dass sich dieses Veranstaltungsformat sehr schnell vervielfältigte, und zwar auch über den Ozean. Es dauerte nicht lange, und auch in europäischen Städten, wie Basel, Bern, Berlin und Wien fanden Treffen statt, bei denen Schreibmaschinen alles andere als Museumsobjekte sein sollten: selbst Hand anlegen, ausprobieren, um die Wette tippen, Briefe schreiben, tauschen, und letztendlich geselliges Beisammensein lagen an der Tagesordnung.<BR \/><BR \/>Highlight beim Type-In am Donnerstag, 22. Oktober in Töll ist ein Wettbewerb unter dem Motto Typewriter Art , Schreibmaschinenkunst, sprich: wer tippt das schönste Bild mit Schreibmaschine? Als Peis winkt eine historische Schreibmaschine.<BR \/><BR \/>Am Abend geht das Programm ab 19 Uhr stets im Lokal Jack + King - mit einer Filmvorführung weiter. Gezeigt wird Desk Set , ein Klassiker rund um die Arbeitswelt im Büro und die Einführung des Computers und den damit verbundenen Widerstand einiger Angestellter. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Das Schreibmaschinenmuseum freut sich gemeinsam mit Jack + King auf zahlreiche Interessierte.