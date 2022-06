Heute sind teils heftige Gewitter zu erwarten

Foto: © Klaus Peterlin

„Gestern Abend gab es einzelne Gewitter im Norden Südtirols zwischen dem Passeiertal und Pustertal“, schreibt Peterlin.Im Rest des Landes blieb es am Samstag hingegen relativ ruhig.Das soll sich heute ändern, schreibt Peterlin: „Heute Abend muss man recht verbreitet mit Gewittern rechnen, mitunter sind auch heftige mit dabei.“Die Zutaten für die heute zu erwartenden Gewitter seien: schwül-heiße Luft, schreibt Peterlin. „Heute werden bis zu 33 Grad erwartet, dazu gibt es eine hohe Luftfeuchtigkeit.“Des Weiteren: starker Südwind. „Am Nachmittag frischt kräftiger Taleinwind auf. Eine Kaltfront kommt aus Nordwesten. Am Abend schwappt kühlere Luft über den Hauptkamm und trifft auf die schwüle Hitze.“Das alles führe am Abend zu teils heftigen Gewittern in Südtirol.