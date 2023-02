Heute: Starker Wind und Abkühlung – Ab Dienstag wieder sonnig

Ab Dienstag scheint wieder vermehrt die Sonne

Wer sich schon an die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage gewöhnt hat, der wird mit dem heutigen Sonntag keine Freude haben: Es wird deutlich kälter. Teils liegen die Temperaturen um bis zu 10 Grad tiefer als in den vergangenen Tagen. Zudem weht starker Nordwind.Abgesehen vom Alpenhauptkamm, wo es in der Nacht ein wenig geschneit hat, bleibt es im ganzen Land trocken und zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 9 Grad.Am morgigen Montag bleibt es bewölkt, der Nordwind wird aber schwächer. Am Dienstag kommt dann das nächste Hoch auf Südtirol zu. Auch am Mittwoch scheint die Sonne und es wird wieder etwas wärmer.