Hitzewelle rollt auf Südtirol zu

Jetzt wird es richtig heiß. Bereits am heutigen Sonntagnachmittag erreich die Temperaturen die 35-Grad-Marke.Am morgigen Montag und am Dienstag wird es dann noch ein Spur heißer. Die Temperaturen klettern auf 36 Grad. Aus Nordafrika strömt die heiße Luft herauf, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.Ab Mitte der Woche sorgen Gewitter dann wieder für eine leichte Abkühlung. Neben der Sonne treten Gewitter häufiger auf und dementsprechend gehen auch die Temperaturen um ein paar Grad zurück. Auch am Donnerstag gibt es Sonne und Gewitter.