Hitzewellen in Europa und USA belasten Mensch und Tier

Die Menschen und Tiere leiden unter den brütenden Temperaturen in Spanien und Frankreich und in Teilen der USA. Für Europa wird der Höhepunkt der Hitzewelle für heute, Samstag, erwartet. Bereits am Donnerstag hatte Frankreich so früh wie noch in der Messgeschichte die 40-Grad-Marke durchbrochen. Auch in Südtirol bleibt es heiß.