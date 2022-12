Hoch hinaus: Bergführerchef Thomas Zelger

Foto: © mag_emma(emma.lutz)

Tollkühne Kletterrouten, prächtige Aussichten auf den 3000ern, Skiabfahrten im frischen Pulverschnee – dieses Erlebnis-Panoptikum zieht Thomas Zelger, den neuen Präsidenten der Berg- und Skiführer, immer wieder in die Berge. „Dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer gibt mir enorm viel und ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken“, gibt er Einblick in seine Welt. Mehr über Thomas Zelger erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols umfangreichstes Fernsehprogramm mit Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Ausstellung „Kingdom of the Ill“ im Museion in Bozen.Gäste im neuen „Dolomiten-Magazin“ sind der Schauspieler und Kabarettist Lukas Lobis (in Frage gestellt)), der Grödner Harmonikavirtuose Simon Rabanser (Sonntagsfrühstück), der „König von Mallorca“ Jürgen Drews (Schneidig & Schnulzig) sowie die Rittner Alternative-Rock-Formation Last Chance (Backstage) und die deutsche Schauspielerin Anneke Kim Sarnau (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Winterwanderung zur Felixer Alm am Deutschnonsberg ein und Helmut Bachmann stellt einfache süße Köstlichkeiten vor. Dazu gibt es neue Bücher für die Feiertage, Trainingsgeräte für zu Hause, einen Rückblick auf das Musik- und Kulturjahr 2022, Informationen über die Azalee, die blühende Glücksbotin für 2023, sowie nützliche Silvestertipps für Haustiere u. v. m.