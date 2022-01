Hollywood-Traumpaar trennte sich wegen unterschiedlicher Impf-Ansichten

Wie der Corriere della Sera berichtet, soll Bonet vor ihrem Ex-Mann und all ihren Freunden argumentiert haben, dass durch das Medikament künstliche Organismen in ihren Blutkreislauf gelangen würden, die zu schweren Krankheiten führen könnten.Momoa, der sich wiederholt als Befürworter des Impfstoffs geäußert hat, vertritt auch in der Öffentlichkeit eine gegenteilige Position: Die beiden haben diese Gerüchte bisher weder bestätigt noch dementiert. Momoa und Bonet trennten sich Mitte Jänner nach 4-jähriger Ehe. Zusammen brachten Sie einen Sohn (Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa) und eine Tochter (Lola Iolani Momoa) zur Welt.

