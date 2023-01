Hund bekommt Panik wegen Silvesterkracher und flieht – Über Internet gefunden

Als die Besitzerin am gestrigen Sonntagmorgen mit ihrem Hund die übliche Gassi-Runde machte, explodierte unweit davon ein später Kracher. Daraufhin riss das Tier in Panik aus.Den ganzen Vormittag über wurde der Hund von den Mitgliedern der aus 2 Familien bestehenden Urlaubergruppe in der Umgebung von Gais gesucht. Inzwischen irrte das Tier in St. Georgen umher und lief dem Tauferer Kaufmann Martin Pircher zu, der ihn aufgenommen und ein Bild samt Suchaufruf in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.„Über einige Umwege kam der Hinweis, dass der Hund bei mir abgeholt werden kann, dann tatsächlich zur Veroneser Familie, sodass diese ihren Liebling kurze Zeit später freudenstrahlend in Empfang nehmen konnte“, erzählt Pircher.