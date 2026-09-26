<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>Sie ist erst wenige Tage offen, und schon stehen sich die New Yorker die Füße platt: Die Rede ist von der Boutique-Bäckerei „Rye“ im Stadtteil SoHo. Das Objekt der Begierde: ein 1,5 Kilogramm schweres Roggen-Sauerteigbrot für 60 US-Dollar (umgerechnet rund 52 Euro). Angeboten wird es von der Grazer Traditionsbäckerei Auer. Die neue Bäckerei befindet sich zudem an einem besonderen Ort: in einem Gebäude, in dem einst Musiklegende David Bowie lebte.<BR \/><BR \/>In den sozialen Medien ist rund um das Brot aus Österreich ein Hype entstanden. Die einen sind begeistert von der Qualität, dem Geschmack und der Exklusivität des Produktes, andere wiederum kritisieren den hohen Preis.<h3>\r\nDebiasi: Biobrot speziellfür den US-Markt konzipiert<\/h3>An der Entwicklung bzw. der Rezeptur mitgewirkt hat Georg Debiasi (45,). Der gebürtige Tscharser lebt seit rund zehn Jahren mit seiner Familie im Raum München. Der gelernte Bäcker und Lebensmitteltechniker ist selbstständiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der „Debiasi & Grundei GmbH“, die u.a. Bäckereibetriebe berät. Debiasi arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der Bäckerei Martin Auer zusammen. Auch das New Yorker Projekt „Rye“ begleitet er seit der Entwicklungsphase. „Mit dem Brot haben wir bereits 2024 begonnen“, so Debiasi gegenüber der „Zett“. Er unterstreicht die Teamarbeit nach dem Motto „There are a lot of good people around“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364403_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> „Das Biobrot wurde speziell für den US-Markt konzipiert“, betont Debiasi. Die Zutaten würden alle aus Österreich nach New York gebracht, wo penibel auf höchste Qualität (Ruhezeiten, Backtemperaturen usw.) bis zum Verkauf an der Theke gesetzt werde. Eine Besonderheit ist laut Debiasi die natürliche Lockerung des Brotes: „Es wird ohne klassische Zugabe von Bäckerhefe hergestellt und ausschließlich durch Natursauerteig gelockert. Damit stehen nicht technische Beschleunigung, sondern Fermentation, Zeit und die natürliche Triebkraft des Sauerteigs im Mittelpunkt.“ <BR \/><BR \/>Auch die Inszenierung gehört zum Konzept. Das Ambiente des „Rye“ erinnert laut Debiasi eher an ein charmantes Luxushotel als an eine klassische Bäckerei. Der Preis von 60 Dollar müsse deshalb im Gesamtkonzept betrachtet werden. „Hier wird nicht nur ein Lebensmittel verkauft, sondern ein Lebensgefühl“, sagt Debiasi. Die New Yorker stehen jedenfalls darauf.