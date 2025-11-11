Martin ist um das Jahr 316 in Sabaria im heutigen Ungarn geboren; als Soldat in Gallien (Frankreich) lernte er das Christentum kennen, er ließ sich taufen, lebte als Einsiedler und wurde schließlich zum Bischof von Tours in Südfrankreich gewählt.<BR \/><BR \/>In einer Winternacht begegnete er einem armen, unbekleideten Mann, teilte mit einem Schwert seinen Mantel und gab die Hälfte dem Armen.<BR \/><BR \/>Schon bald nach seinem Tod im Jahr 397 wurde der Bischof wegen seiner bescheidenen Lebensweise und der großen Hilfsbereitschaft vom Volk als Heiliger verehrt.<h3>\r\nSchicken Sie uns Ihr Foto oder Video<\/h3>Zu „Martini“ schloss früher das bäuerliche Jahr ab, und die Dienstboten wurden ausbezahlt.<BR \/><BR \/><b>Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto oder Video vom Martinsumzug an<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a> – <b>Betreff „Martinsumzug“.<\/b>