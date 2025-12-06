4,2 Millionen Fans weltweit folgen Silvana Bini auf Instagram, 2,1 Millionen auf TikTok. Dabei tut sie nichts anderes, als sich beim Kochen zuschauen zu lassen. Jetzt wurde die Food-Influencerin mit dem TikTok-Award Italien ausgezeichnet. Die TikTok-Awards 2025 würdigen erfolgreiche Creators, die mit digitalen Inhalten mit Unterhaltungswert und gesellschaftlicher Relevanz auffallen. <BR \/><BR \/>Nonna Silvi ist für ihre einfachen, traditionellen Rezepte und ihre authentische Art, Familiengeschichten gemeinsam mit ihren Enkeln Simone und Gabriele zu erzählen, beim großen Publikum sehr beliebt. <h3>\r\nOma und ihre zwei Enkel: Ein eingespieltes Team<\/h3>„Als ich als junge Frau anfing, selbst zu backen, hätte ich nie gedacht, dass meine Art zu kochen, meine Liebe zu Gerichten, die mit Herz und Ruhe zubereitet werden, einmal so beliebt sein würde“, sagt Nonna Silvi gegenüber den „Dolomiten“. „Dieser Preis ist für mich nicht nur eine Anerkennung, sondern eine liebevolle Bestätigung, dass Einfachheit noch immer zählt. Ich widme ihn meiner Familie, allen, die täglich mit mir arbeiten, und all denen, die einen Moment innehalten, meine Videos ansehen und ein Lächeln teilen“, meinte die Frau. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246719_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Oma Silvis Weg zur Food-Influencerin begann im Oktober 2022. Damals hatte sich ihr heute 31-jähriger Enkelsohn Gabriele die Arme komplett tätowieren lassen. Der junge Mann filmte die entsetzte Reaktion seiner Großmutter und postete das Video auf Instagram. Der Erfolg war von Anfang an groß. Das Video mit der beim Anblick der Tattoos wild protestierenden Silvana wurde sofort tausendfach angeklickt. Aber noch beliebter waren die Videos ihrer Kochkünste, von denen ihre Enkel bald darauf immer mehr hochluden. <BR \/><BR \/>Enkel und Oma sind nun ein eingespieltes Team. Inzwischen haben sie sogar gemeinsam Kochbücher veröffentlicht und arbeiten zusammen in der Familienbäckerei „Forno Martini“. Sie setzt auf schlichte Rezepte und hebt sich damit von den distinguierten „Masterchefs“ ab. In ihren Videos teilt sie typische florentinische und klassische italienische Rezepte und zeigt alle Schritte, um ein perfektes Gericht zuzubereiten, wie sie es selbst schon als Kind gelernt hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Ich habe jetzt alle Hände voll zu tun. Wir bereiten typisches Weihnachtsgebäck aus der Toskana für die Feiertage vor, vor allem Ricciarelli und Panforte“, berichtet Nonna Silvi. Wer das Geheimnis der perfekten Pasta erlernen will, holt sich bei Nonna Silvi die besten Ratschläge. Denn wenn es um Highlights der italienischen Hausmannskost wie Pasta all'amatriciana, Fleischragout und Lasagne geht, kennt sich kaum einer so gut aus wie sie. <BR \/><BR \/>Vor allem ihre offene und unverblümte Art, ihre Speisen vorzustellen, macht sie bei Jung und Alt beliebt. „Viele Menschen sind ganztags beschäftigt und kochen kaum. Viele müssen von Anfang an das Kochen erlernen. TikTok kann eine Hilfe sein“, sagt die Frau.<h3>\r\nNonna Silvi wird nicht langweilig<\/h3>Bodenständig ist Oma Silvi immer geblieben – von einem ruhigen Rentenleben will sie nichts wissen. „Zu Hause langweile ich mich, die traurigen Nachrichten im Fernsehen stimmen mich depressiv, daher arbeite ich lieber. Der Sonntag genügt mir, um meine Wohnung zu putzen und meine engsten Verwandten zu treffen“, berichtet Nonna Silvi, die eine Großfamilie hat. <BR \/><BR \/>Ihre sechs Geschwister im Alter zwischen 89 und 62 Jahren leben alle noch. Außerdem hat sie zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter – sowie zwei Enkelsöhne. „Mit ihnen wird es mir nie langweilig“, versichert Nonna Silvi.